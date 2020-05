Parlamentarismus nicht glaubwürdig

Der Parlamentarismus erscheint in der Öffentlichkeit oft in einem negativen Licht. Davon ist Ludwig Adamovich, ehemaliger Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofes und nunmehriger Berater von Bundespräsident Heinz Fischer, überzeugt. Er hält heute, Sonntagvormittag, die Eröffnungsrede des Brucknerfests in Linz, wobei er kritische Punkte in einer Demokratie anspricht. Der Eindruck vom Parlamentarismus sei ein schlechter, viele Menschen würden denken, dass die Repräsentanten nicht alles tun, was das Volk will. "Das geht aber auch gar nicht", weist der Verfassungsrechtler auf die Eigenverantwortung der Abgeordneten hin.

Ein weiteres Problem sei, dass viele nicht wüssten, was Politiker beschließen würden. Außerdem entstehe ein negativer Eindruck in der Öffentlichkeit, wenn Abstimmungsergebnisse im Vorhinein feststehen und trotzdem noch stundenlang darüber im Plenum des Hohen Hauses diskutiert werde. All das führe zu keiner positiven Stimmung. "Von populistischen Politikern wird der Ruf nach mehr direkter Demokratie laut, weil die Abgeordneten nur miteinander packeln würden."

Adamovich verweist in dem Zusammenhang auf den bedeutenden Rechtswissenschaftler Hans Kelsen, der den Parlamentarismus als die Grundlage für Demokratie angesehen hat. "Ein jeder Angriff auf den Parlamentarismus ist deshalb auch ein Angriff auf die Demokratie", erklärt Adamovich. Um die Glaubwürdigkeit der indirekten Demokratie zu verbessern, sind laut dem renommierten Juristen wieder lebendigere Auseinandersetzungen im Plenum notwendig.