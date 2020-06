Papst soll Glocken zum Schweigen bringen

Heiliger Vater! Wir wenden uns an Seine Heiligkeit mit einem brennenden Problem, das die Dompfarre Linz in der Diözese Linz in Österreich betrifft." – Die Rechtsanwaltskanzlei List bittet niemand geringeren als Papst Franziskus, im Streit um das nächtliche Glockenschlagen des Linzer Mariendoms für eine außergerichtliche Lösung zu sorgen.

Wie berichtet, fühlt sich ein Anrainer des Doms durch das Geläut in seiner Nachruhe gestört. Laut Anwalt Wolfgang List leide der Mann an massiven Schlafstörungen und in der Folge an Erschöpfungszuständen. Zwischen 22 und 6 Uhr müsse er nicht weniger als 222 Glockenschläge hinnehmen, ohne dass es dafür einen religiösen Hintergrund gebe. Das Geräusch der Glocken erhöhe laut einer Studie die Wahrscheinlichkeit aufzuwachen noch ausgeprägter als Fluglärm.

Weil die Dompfarre Linz nicht bereit war, auf das viertelstündliche Glockenschlagen zu verzichten, strengte der Linzer einen Zivilprozess an. Für morgen, Freitag, ist im Landesgericht Linz die erste mündliche Verhandlung angesetzt.