„Papa hatte Tränen in den Augen“

Aber sie wollte auch die Welt kennenlernen. Geld für den Urlaub war keines da, deshalb entschloss sie sich für den Tourismus. Auch hier war sie vorbelastet. Die Mutter stammt aus einer Gasthaus-Dynastie im Weinviertel. Nach der Matura arbeitete sie im Schweizer Wallis als Kellnerin, dann als Animateurin auf Ibiza („eine der besten Schulen des Lebens“).

Es folgte ein Jahr als Direktorin eines Vier-Sterne-Hotels in Tirol. Weil sie sich in einen Oberösterreicher verliebte, zog sie nach Wels. Sie arbeitete bei einem Werbeberater und machte dafür die Konzessionsprüfung. Es folgten neun Jahre im Gastronomiemarketing der Brau Union, bevor sie bei C+C Pfeiffer in Traun als Marketingleiterin anheuerte. Schließlich wechselte sie zum Traktorproduzenten CASE nach Valentin, der u. a. Steyr-Zugmaschinen herstellt. Hier traf sie mit Hiegelsberger zusammen, der sie engagierte. Als sie das ihrem Vater erzählte, „war er total baff. Er hatte Tränen in den Augen.

Die Mutter sieht es differenzierter, weil sie weiß, wie schwierig Politik sein kann.“ Zielstrebigkeit, Konsequenz, und Toleranz nennt sie als ihre Stärken, Geduld gehöre nicht dazu. „Manchmal bin ich etwas zu harmoniebedürftig. Ich gehe grundsätzlich vom Besten in meinem Visavis aus. Das könnte mir als Naivität ausgelegt werden, aber ich bin bisher damit gut gefahren.“ Ihre Hobbys sind Lesen, Kochen, der Garten, ab und zu Malen. Sie ist Fan der Welser Basketballer.

Maria Sauer ist immer noch ledig. „Der Richtige hat mich noch nicht gefragt.“