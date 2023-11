OÖ blickt zuversichtlich auf Wintersaison: Pyhrn-Priel Region will nachhaltiger werden

Ab dieser Wintersaison soll deswegen ein Urlaubsexpress die Anreise in die Pyhrn-Priel Region nachhaltiger gestalten. Der Zug fährt von Wien nach Hinterstoder, Windischgarsten und Spital am Pyhrn.

Aber nicht nur die Anreise, sondern auch das Schnitzel auf der Berghütte soll in der Region nachhaltiger werden. Mit einem neuen Hackschnitzelkraftwerk will man in den Gastronomiebetrieben am Berg von Öl auf Bio-Nahwärme umsteigen.

Die Klimaerwärmung macht Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, zumindest beim Wintersport keine Sorgen. In hohen Lagen mit modernen Beschneiungsanlagen wäre der Betrieb gesicherter als früher. „Niemand erwartet Anfang Dezember, dass die Talabfahrt freigegeben ist.“