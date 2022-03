"OÖ-Volksblatt"-Chefredakteur wird Leiter der Landespresseabteilung

Der Chefredakteur vom „OÖ Volksblatt“, Christian Haubner, wird neuer Leiter der Presseabteilung des Landes. Er folgt dem langjährigen Leiter Gerhard Hasenöhrl nach, der Ende 2021 in Pension gegangen ist. Der 47-Jährige habe sich im Objektivierungsverfahren gegen drei Mitbewerber durchgesetzt, informierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag in einer Presseaussendung.

Haubner führt seit 2013 das „OÖ-Volksblatt“, zudem ist er Vorstandsmitglied des OÖ. Presseclubs, der Oö. Journalistenakademie und Mitglied des Vereins der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Österreichs. Er soll laut LH „ehestmöglichst“ seinen neuen Job antreten. Somit wird auch im „OÖ Volksblatt“ der Chefredaktionsposten frei.

"Parteibuchwirtschaft"

Als „Parteibuchwirtschaft“ bezeichnete SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Koppler die Entscheidung, „dass der bisherige Chef der ÖVP-Parteizeitung nun Leiter der Abteilung Presse des Landes Oberösterreich wird“. Er vermisse Transparenz und hielt in einer Aussendung der ÖVP „Postenschacher“ vor. Er frage sich, „welche Kompetenzen bringt der ÖVP-Kandidat mit, die die anderen Kandidaten nicht haben?“. Oberösterreich sei kein „ÖVP-Selbstbedienungsladen“.

Ähnlich fiel auch die Kritik der Grünen aus. Die Landesverwaltung gerate zusehends „zum Vorzimmer der ÖVP“. Stelzer müsste nach den „ans Tageslicht getretenen Missständen des Systems Kurz wissen, wie wichtig es für den Öffentlichen Dienst ist, dass an den Schaltstellen die besten Köpfe sitzen, die ihr Handeln nach dem Wohle des Landes und nicht nach den Wünschen einer Partei ausrichten“, meinte der oö. Nationalratsabgeordnete David Stögmüller.