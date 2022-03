Zeit für eine abendfüllende Abschweifung

Der Kabarettist und Musiker Günther "Gunkl" Paal gastiert diese Woche im Linzer Posthof. Mit im Gepäck hat er am 16. 3. sein aktuellstes Programm "So und anders - eine abendfüllende Abschweifung".

Gunkl denkt gerne Sachen bis zu ihren Ursprüngen durch und lässt sein Publikum an diesem Prozess teilhaben. Das ist anstrengend, tut in Zeiten der großen Gereiztheit und der abstrusen Theorien aus allen Ecken und Enden aber sehr gut. Bei "So und anders" raucht der Kopf noch etwas mehr als in vergangenen Programmen.