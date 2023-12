Einen Schwerverletzten hat in der Nacht auf Freitag ein Unfall eines Einsatzfahrzeuges auf der A9 Pyhrnautobahn bei Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) gefordert. Der Unfall ereignete sich auf in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz.

Ein Feuerwehrfahrzeug krachte aus noch unbekannten Gründen im Bereich der Autobahnabfahrt Ried im Traunkreis offensichtlich gegen den dortigen Anpralldämpfer. Der Kleinbus dürfte sich daraufhin überschlagen haben und kam am Dach liegend auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand.