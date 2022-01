Oö. Rotes Kreuz auf der Suche: Zivildiener fehlen

Jedes Jahr leisten 670 Zivildiener beim oberösterreichischen Roten Kreuz ihren Beitrag für das Gemeinwohl. 80 Prozent von ihnen bleiben der Hilfsorganisation auch nach den neun Monaten als freiwillige Helfer treu. Die Zivildiener zuvor zu finden, gestaltet sich aber immer schwieriger, wie das oö. Rote Kreuz berichtet.

„Wir möchten Menschen helfen und uns sinnvoll für unsere Gesellschaft engagieren“, heißt es von David Wutsch und Lukas Gaisbauer, die gerade ihren Zivildienst leisten – Ersterer in Lambach (Bezirk Wels-Land), Zweiterer in Wels. An Interesse am Zivildienst mangle es bei der Jugend also nicht. Vielmehr fehle es an den Jungen selbst, meint Walter Aichinger, Präsident des oö. Roten Kreuzes. „Die Menschen werden zunehmend älter, die Zahl junger Menschen geht sukzessive zurück.“ Damit sei es immer schwieriger, offene Dienststellen zu besetzen.