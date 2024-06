OÖ: Mann bei Unfall mit Erntemaschine schwerst verletzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es Dienstagnachmittag auf einem Feld im Bezirk Freistadt gekommen. Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk hatte gegen 15.20 Uhr bei einer Wickelmaschine für Siloballen Reparaturarbeiten durchgeführt.

Dabei wollte er einen zuvor herausgefallenen Bolzen wieder an der Wickelmaschine anbringen. Während der Reparatur klappte ein plötzlich ein schwerer Flügel der Maschine herunter und fiel dem Mann auf den Rücken. Am Boden liegend schrie der Schwerverletzte seiner 47-jährigen Lebensgefährtin. Die Frau setzte die Rettungskette in Gang.

Erstversorgung

Der 48-Jährige erlitt am Rücken schwere Verletzungen und wurde von Sanitätern des Roten Kreuzes Unterweißenbach erstversorgt. Danach übernahm ihn die Crew des Rettungshubschraubers und flog ihn ins AKH Linz.