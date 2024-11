OÖ: Landwirt musste nach Stierattacke ins Spital geflogen werden

Ein 48-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Grieskirchen wurde ma Freitagnachmittag im Stall von einem Stier attackiert und schwer verletzt. Der Mann arbeitete gemeinsam mit seiner Frau im Stall, in dem 120 gemästet werden.

Als er dabei einen am Bein verletzten Stier in den Stallungsboxen in einen abgetrennten Bereich führen wollte, blieb das Tier plötzlich stehen. Der Bauer wollte das Tier dabei weiterschieben und wurde dabei von einem anderen Stier plötzlich gegen eine Holzwand geschoben und auch gedrückt.