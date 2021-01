Oö. Landtag beschloss Vorverlegung der Semesterferien

Der oberösterreichische Landtag hat am Donnerstag formell die Vorverlegung der Semesterferien um eine Woche beschlossen. Sie beginnen nun am 8. und enden am 14. Februar. Mit der neuen Ferienregelung soll sichergestellt werden, dass die Rückkehr zu einem schichtweise geführten Präsenzunterricht bereits im neuen Semester erfolgt. Der Beschluss im Landtag war einstimmig.

Heuer gibt es bundesweit statt drei nur zwei Ferienstaffeln: Wien und Niederösterreich haben ihre Semesterferien wie üblich in der ersten Februarwoche. Oberösterreich und die Steiermark verlegen ihren Termin um eine Woche vor und gleichen sich damit den übrigen Bundesländern an.