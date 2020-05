Bub verlor nach Skiunfall Unterschenkel

Es war nur ein kurzes Aufatmen für Jan und seine Eltern. Am Sonntag wurde dem Neunjährigen im Linzer Unfallkrankenhaus in einer neunstündigen Operation der rechte Unterschenkel, der ihm bei einem schweren Skiunfall am Hochficht abgetrennt worden war, zunächst wieder angenäht (der KURIER berichtete).

Doch trotz aller Bemühungen mussten die Ärzte dem Buben das Bein Dienstag Früh wieder abnehmen. Die Durchblutung sei nicht ausreichend gewesen, daher habe man sich heute zu dem Eingriff entschlossen, sagte der ärztliche Leiter Albert Kröpfl. Die Art der Verletzung und die Kälte hätten die Gefäße entsprechend beschädigt. Der Zustand des Kindes sei stabil. „Aus unserer Sicht ist das die beste Lösung für Jan“, erklärte der behandelnde Unfallchirurg Wolfgang Huber dem KURIER.