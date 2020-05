Bub könnte trotz Not-OP sein Bein verlieren

Jan ist ein guter Skifahrer. Er ist einer, der mit Leib und Seele dabei ist“, sagt Jugendtrainer Helmut Schrems über seinen Schützling. Dem Neunjährigen wurde bei einem – sogar für die Ärzte – unglaublichen Skiunfall am Sonntag am Hochficht das rechte Bein vom Knie abwärts völlig abgetrennt ( der KURIER berichtete). Und das unter den Augen zahlreicher Hobby-Skifahrer neben der Rennstrecke des ETA-Hausruck-Landl-Cups. „Das sind so surreale Bilder, die bekommt man nie mehr aus dem Kopf“, sagt Schrems.