Ohne Menschen geht es nicht

Unter viel Mühe gelangen wir ins Haus und ins Zimmer. Dort ist die Lichtschaltung sehr kompliziert, die Außenjalousie fährt irrtümlich rauf und runter, die Beleuchtung ist derartig schlecht, dass man kaum ein Buch oder eine Zeitung lesen kann. Der Fernseher funktioniert auch nicht. Dafür sind die Zimmer angeblich billig.

Digital, digital, digital. Alle wollen alles digitalisieren, sprich die Kosten senken, Arbeit und Service an die Konsumenten auslagern. Sparen und Zentralisieren sind die Devise, bei Problemen wird man an Telefonnummern verwiesen, die nur schwer erreichbar sind. Keine Ansprechpartner weit und breit. Wo ist der Rezeptionist, der einem ein Lokal oder einen Spazierweg empfiehlt? Natürlich, man kann alles googeln und mit dem Handy herumirren. Die Digitalisierung sollte eine Hilfs- und Unterstützungsfunktion haben, uns aber nicht beherrschen. Das, was uns wirklich weiterbringt und die Herzen schwingen lässt, sind die menschlichen Begegnungen.