Ohne Fleiß kein Preis

Fragen Sie sich, ob Sie effektiv arbeiten. Nehmen Sie sich die Pareto-Regel zu Herzen. Sie besagt, dass 80 Prozent aller Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden. Aber die verbleibenden 20 Prozent machen 80 Prozent der Arbeit aus.

Kann man das verbessern? Ja. Hier kann das EAD-Prinzip helfen. E bedeutet, welche Tätigkeiten man eliminieren kann. A heißt, was kann von dem, was übrig bleibt, automatisiert werden. D steht für delegieren. Was kann man von dem, was sich nicht eliminieren und automatisieren lässt, delegieren? Man sollte stets in Zielen statt in Aufgaben denken. Vereinfacht gesagt bedeutet es, Prioritäten zu setzen. Bewusstheit ist unbewussten Strategien vorzuziehen.

Wer sich selbst führen will, muss sich gut kennen. Welche persönlichen Stärken bringen Sie mit, um ihre Ziele zu erreichen? Hier ist Ehrlichkeit wichtig. Seien Sie sich Ihrer Schwächen bewusst, die Sie daran hindern, Ihr Ziel zu erreichen. Sie sollten Ihre Stärken und Schwächen schriftlich festhalten.

Zum Schluss zwei Zitate des schottischen Schriftstellers und Reformers Samuel Smiles (1812 – 1904). „Nicht zu arbeiten ist schlimmer, als sich zu überarbeiten.“ Und: „Jedermann ist der Sohn seiner eigenen Arbeit.“ Arbeit ist einer der besten Erzieher des Charakters.

Alois Zangerle ist Unternehmensberater und akademischer Exportkaufmann. www.alois-zangerle.at, office@alois-zangerle.at