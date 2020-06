Ökologische Projekte ausgezeichnet

Der Starts Prize sucht Projekte, die die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Technologie und Kunst erfolgreich proben und das Potenzial für Innovationen haben. 1.775 Projekte aus 89 Ländern wurden heuer eingereicht.

Design durch Zersetzung

Lings Projekt heißt „Design by Decay, Decay by Design“, also Design durch Zersetzung und Zersetzung durch Design. Sie verwendet Abfall und nutzt Enzyme, Pilze und Bakterien, um die Produkte zu verändern bzw. zu zerstören. Das Ende ist also von Beginn an mitgedacht. Ling hat das Projekt bei einem Aufenthalt im amerikanischen Biotechnologieunternehmen Gingko Bioworks entwickelt.