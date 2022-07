Oberösterreichs sauber-hafte Seen und Flüsse

Wie stellt man sich den optimalen Badesee vor? Nicht zu kalt, nicht zu warm, eine Oberfläche, die in der Sonne glitzert und eine gute Sicht in die Tiefe. So stellt man sich zumindest gemeinhin sauberes Wasser vor.

Ganz so ist es aber nicht, erklären die Experten Sabine Kapfer und Hans Peter Grasser der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes OÖ. Denn auch braunes Wasser kann von bester Qualität sein, wie die Messergebnisse von 84 oberösterreichischen Naturbadestellen ergeben.

Blaues Smiley

Um diese zu präsentieren, lud der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Dienstag zum Pichlingersee in die Nähe von Linz. Dieser bietet derzeit optimale Bedingungen für einen Badetag: glasklares Wasser, 25 Grad und drei Meter Sichttiefe.

Und auch in der Bewertungsauflistung hat er ein blaues – und damit das beste – Smiley ergattert. Denn bakteriell ist bei dem See alles tipptopp. So wie auch bei den meisten der anderen kontrollierten Badestellen, darunter etwa Atter- und Mondsee, aber auch Flüsse wie die Steyr und Große Mühl.