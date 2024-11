Oberösterreicherin stürzte beim Wandern im Flachgau in den Tod

© Kurier/Gilbert Novy Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz (Symbolbild)

Nur wenige Meter unter dem Gipfel rutschte die 70-Jährige am Frauenkopf in Fuschl aus. Sie stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.