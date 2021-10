Oberösterreicher attackierte Ehefrau: 30-Jährige leicht verletzt

Ein Oberösterreicher hat sich am Montag gegen Mitternacht trotz eines behördlich verhängten Betretungsverbotes Zutritt in die Wohnung seiner Ehefrau im Bezirk Linz-Land verschafft und die 30-Jährige attackiert. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die Frau hatte den Mann aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Laut Polizei kam es zu einem verbalen Streit, der dann in eine Rauferei ausartete. Der 42-Jährige wurde festgenommen.

Der Mann soll zudem Bargeld aus der Handtasche seiner Frau gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete nach gerichtlicher Bewilligung die Festnahme des Beschuldigten an. Polizeilichen Informationen zufolge ist er nicht geständig. Der Oberösterreicher wurde nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Garsten gebracht.