OÖ: 10-Jährige stahlen Auto und fuhren der Polizei davon

Acht Jahre zu jung für den Führerschein und trotzdem hinter dem Steuer: Zwei Zehnjährige haben in der Nacht auf Montag in Pasching (Bezirk Linz-Land) ein defektes Auto von einem Firmengelände gestohlen und sind damit durch die Gegend gefahren. Dabei ruinierten sie es weiter.

Der Wagen ohne Kennzeichen, mit platten Reifen und fehlendem Kofferraumdeckel, rauchendem Motor und einem Kind am Steuer fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf. Einer verfolgte die Buben und übergab sie der Polizei.

Auf Diebestour

Die beiden, die in einer Betreuungseinrichtung leben, hatten zuvor in Pasching und in Marchtrenk diverse Fahrzeuge ausgekundschaftet und Schlüssel entwendet. In Marchtrenk stahlen sie ein Motorrad, schafften es aber nicht, es aufzustellen. Daher setzten sie sich in den Zug und fuhren damit nach Pasching, wo sie ein Auto in Gang setzten, um eine Spritztour zu unternehmen.