Westautobahn: Auto überschlägt sich auf A1 bei Pucking

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der A1 Westautobahn in Oberösterreich : Ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Grieskirchen verlor im Bereich Pucking die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich zweimal und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen wurden dabei verletzt.

Der 37-jährige bosnische Staatsbürger war am Mittwochabend gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester auf der A1 in Richtung A25 Welser Autobahn unterwegs, als das Fahrzeug kurz vor der Abzweigung Wels aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei berichtet.

Wagen wurde durch die Luft geschleudert

Der Wagen prallte gegen zwei Leitbaken, schlitterte in der Folge gegen ein dort befindliches Betonelement und wurde dadurch in die Luft geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich zweimal, bevor es auf dem Dach zum Stillstand kam. Während der Fahrer das Wrack selbstständig verlassen konnte, waren seine Mutter und seine Schwester im Inneren eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden.