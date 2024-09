Hände weg vom Lenkrad: Dieser Bus fährt, lenkt und bremst ganz alleine

Von der zu befahrenden Strecke gibt es einen digitalen Zwilling, sprich die Umgebung wurde im Vorfeld genauestens gescannt und digitalisiert, das Fahrzeug weiß also über Bodenmarkierungen, Parkflächen und Verkehrszeichen Bescheid.

RIAMO nennt sich das Pilotprojet, das auf zweieinhalb Jahre angelegt ist. 700.000 Euro laufen in Entwicklung und Umsetzung, das hochautomatisierte Fahrzeug kostet nochmals eine Million Euro extra. Finanziert wird RIAMO großteils über Förderungen und Projektpartner.

Wer eine Transportmöglichkeit braucht, fordert das Fahrzeug per App an, die durchschnittliche Wartezeit beträgt derzeit rund 10 Minuten.

Sechs Plätze hat der Minivan, er wird vollelektrisch betrieben und lädt sich auf einem speziell dafür hergestellten Laderoboter selbstständig wieder auf. Eventuelle Stehzeiten können dann zum Beispiel zum Aufladen verwendet werden.

Während des Testbetriebs sind, aus rechtlichen und Sicherheitsgründen geschulte Sicherheitslenkerinnen und -lenker an Bord, die im Notfall regulierend eingreifen können.

Acht Unternehmen des Industrieparks beteiligen sich derzeit am Politprojekt, bei ihnen gibt es vor Ort spezielle Haltepunkte zum Ein- und Aussteigen, der Testbetrieb ist für alle Fahrgäste derzeit kostenlos. In Woche Eins gab es rund 30 Fahrten. Für die gesamte Konzeption und Umsetzung zeichnet ein Forschungsteam des AIT (Austrian Institute of Technology) verantwortlich.