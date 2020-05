Oberösterreich-Südböhmen: „Wir wollen die Grenzen einebnen“

Es ist unser Anliegen, die Grenzen einzuebnen und die Menschen zusammenzuführen.“ Mit diesen Worten erklärte Landeshauptmann Josef Pühringer die Absicht der Landesausstellung „Alte Spuren, neue Wege“, die er gestern, Donnerstag, in Freistadt eröffnete. So gesehen sei diese eine gesellschaftspolitische Ausstellung, die sich darin ganz wesentlich von den anderen bisherigen 47 Landesausstellungen unterscheide. Die Botschaft laute: „Die Geschichte hat uns eine zweite Chance gegeben.“

Entscheidend für den langfristigen Erfolg sei nicht die Besucheranzahl, sondern dass die vielen Impulse, die von ihr ausgingen, nachhaltig wirken. Dazu gehöre nicht nur die volkswirtschaftliche Wertschöpfung aus den Investitionen, die in Oberösterreich bei etwa 90 Millionen lägen.

Es gehe auch um die vielen grenzüberschreitenden Initiativen im Bereich der Wirtschaft, des Tourismus, der Gastronomie oder bei grenzüberschreitenden Kulturveranstaltungen, die die Menschen im Mühlviertel und in Südböhmen näherbringen würden. Denn im Städtedreieck zwischen Budweis, Linz und Regensburg, dem Kerngebiet der erst vor kurzem gegründeten Europaregion Donau-Moldau, würden rund 700.000 Menschen leben, die eine gemeinsam erlebte Geschichte und gemeinsame wirtschaftliche Herausforderungen miteinander verbänden.

Die Ausstellung findet an vier Standorten statt. In Bad Leonfelden, im Brauhaus der Freistädter Brauerei (beide Mühlviertel), im Stift Hohenfurth und in Krumau (beide Südböhmen). Es können bereits alle vier Standorte besucht werden. Die offizielle Eröffnung in Krumau findet am 15. Mai statt, denn die Renovierung der alten Synagoge ist noch nicht völlig abgeschlossen.

Der KURIER OÖ berichtet übermorgen, Sonntag, detailliert über die Ausstellungen in Bad Leonfelden und Freistadt. Eine Woche später, am Sonntag, 5. Mai, folgen Berichte über das Stift Hohenfurth und Krumau.

www.landesausstellung.com