Ein Brand in der Lokführerkabine eines Personenzugs hat am Freitag in Oberösterreich für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Rund 150 Fahrgäste befanden sich an Bord.

Der 39-jährige Lokführer war zu Mittag von Linz in Richtung Wels unterwegs, als er auf Höhe der Flughafenstraße bei Hörsching im Bezirk Linz-Land anhalten musste. In der Lokführerkabine war ein Feuer ausgebrochen.