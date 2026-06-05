Plötzlich Brand in einem Zug: 150 Fahrgäste betroffen
Ein Brand in der Lokführerkabine eines Personenzugs hat am Freitag in Oberösterreich für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Rund 150 Fahrgäste befanden sich an Bord.
Der 39-jährige Lokführer war zu Mittag von Linz in Richtung Wels unterwegs, als er auf Höhe der Flughafenstraße bei Hörsching im Bezirk Linz-Land anhalten musste. In der Lokführerkabine war ein Feuer ausgebrochen.
Der Lokführer versuchte zunächst, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Kurz darauf rückte die Feuerwehr mit 52 Einsatzkräften an und übernahm die Löscharbeiten.
Der Brand entstand an der Unterseite der Lokführerkabine. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr dürfte ein technisches Gebrechen die Ursache gewesen sein.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Während der Einsatzmaßnahmen war der Gleisbereich gesperrt.
Die rund 150 Fahrgäste konnten ihre Reise mit einem anderen Personenzug fortsetzen.
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