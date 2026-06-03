Ein defektes Hochspannungskabel und nicht wie ursprünglich angenommen ein Vogel hat in der Nacht auf Sonntag eine Störung auf der Weststrecke bei St. Pölten verursacht. Der Zugverkehr war stundenlang unterbrochen gewesen.

Das Kabel verlaufe erdverlegt vom Hauptbahnhof St. Pölten in ein technisches Werk der ÖBB, berichtete der ORF am Mittwoch. Über dieses Kabel werde unter anderem eine Anlage versorgt, mit der Heizungs- und Klimaanlagen von Zügen überprüft werden.