Vogel legte Bahnverkehr lahm: Rund um St. Pölten ging nichts mehr

Ein Vogel hat in der Nacht auf Sonntag den Zugverkehr rund um St. Pölten lahmgelegt, bestätigten die ÖBB einen Bericht des ORF Niederösterreich.

Das Tier war gegen 21.00 Uhr in ein Schaltgerüst geraten und hatte einen Kurzschluss ausgelöst. Bis der Schaden gefunden und behoben war - etwa gegen 1.30 Uhr - war der Zugverkehr unterbrochen.

Schienenersatz und Shuttle

Ein liegengebliebener Railjet wurde mit einer Diesellok in den Bahnhof gezogen. Nach 40 Minuten konnten die Passagiere den Zug verlassen.

Zwischen St. Pölten und Prinzersdorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet - und zudem ein Shuttle zwischen St. Pölten und dem Bahnhof Tullnerfeld. Von dort erfolgte der Anschluss an den Fernverkehr, so die ÖBB.