Häftling ist 3 Jahre zu früh frei

Das Datum der eigenen Entlassung hat wohl jeder Häftling dick im Kalender angestrichen. Für den 30-jährigen Ilja B., der in der Justizanstalt Garsten seine Strafe wegen schweren Raubes und Körperverletzung absitzen musste, kam dieser Tag drei Jahre früher als erwartet – und als von der Justiz geplant. Das berichten die OÖ Nachrichten. Der Serbe ließ sich seine Überraschung aber nicht anmerken, freute sich im Stillen – und reiste schnell in seine Heimat. Von ihm fehlt jede Spur.Zu verdanken hat der Serbe das einem Fehler bei der Berechnung seiner Haftzeit – was eine komplizierte Sache gewesen sein dürfte. Nach der Verurteilung am Landesgericht Eisenstadt für Straftaten in Österreich und Deutschland hätte B. zwei Mal sechs Jahre absitzen müssen. Drei davon hat er bereits in Deutschland verbüßt, neun wären es noch in Österreich gewesen. Den Duft der Freiheit hätte der Verurteilte also erst 2017 schnuppern dürfen. Dank des Rechenfehlers war es aber schon diesen Juni soweit.