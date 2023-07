Er stürzte vom Traktor und wurde vom hinteren Reifen überrollt. Danach wurde er auch noch von der Achse des angehängten Ladewagens mitgeschleift und geriet schließlich auch unter die Räder des Anhängers.

Frau war Augenzeugin

Seine 70-jährige Gattin war Augenzeugin des Unfalles, weil sie kein Handy mithatte, setzte sie sich auf ihren Traktor und fuhr zum rund 300 Meter entfernten Bauernhof, um den Notruf zu wählen.

Der 67-Jährige kam mit der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen. Der Traktor samt Ladewagen landeten in einem kleinen Graben rund 100 Meter von der Unfallstelle entfernt. An dem Gespann entstand erheblicher Sachschaden.