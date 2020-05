Corvette raste in Zuschauergruppe

Der ausgelassenen Stimmung am Motorrad-Revival in Großraming, Bezirk Steyr-Land (OÖ), wurde am Samstag ein jähes Ende gesetzt: Gegen 14 Uhr verlor der Fahrer einer schwarzen Corvette bei einem Trainingslauf die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen kam in einer Kurve von der Rennbahn ab und raste in eine Zuschauergruppe – zehn Personen wurden verletzt, vier davon schwer. Ins Landeskrankenhaus Steyr wurden zwei Leicht- und drei Schwerverletzte eingeliefert. Laut einer Sprecherin mussten sie notoperiert werden, manche schweben sogar in Lebensgefahr. Die anderen Verletzten wurden ins Spital in Amstetten eingeliefert.

Ein 15-jähriger Bursch erlitt schwere innere Verletzungen. Zu seinem Zustand lagen zu Redaktionsschluss keine weiteren Informationen vor. Eine 19-jährige brach sich den Kiefer, eine 45-jährige Frau erlitt eine Oberschenkelfraktur. Der 34-jährige Unfalllenker soll unverletzt sein, er wurde am Abend einvernommen. Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus.