Nur der Hödl-Bauer ist noch übrig

Die Zeiten haben sich geändert. Heute erhält der Bauer zwischen 33 und 35 Cent pro Liter Milch. „Als wir 1995 zur EU kamen, waren es sieben Schilling, also mehr als 50 Cent.“ Der Markt gebe nicht mehr her,mit seiner Produktionsmenge von zwei Millionen Tonnen jährlich zu klein. Der Strukturwandel hat das Dorf verändert. Lebten früher alle im Dorf von der Landwirtschaft, ist der Hödl inzwischen der einzige Vollerwerbsbauer. In fünf Jahren wird er der Einzige sein, der noch Kühe hat.

Waren früher die Ställe klein und niedrig und gab es kaum Fenster, so bewegen sich die Kühe heute frei. Die Gebäude sind offen, die Tiere in der frischen Luft. „Durch das Wohlbefinden sind sie leistungsfähiger“, erzählt Sohn und Hoferbe Martin (28). „Die Kälte macht ihnen nichts, nur wenn es unter minus 25 Grad hat, geht die Milchleistung zurück. Sie sind auch weniger oft krank.“ Die Familie hat einen neuen Laufstall gebaut, drei Kühe können gleichzeitig gemolken werden. Die Milch wird in einen Tank gepumpt, von wo sie ein Tankwagen täglich abholt. Der Wald ist ein Hauptstandbein. Die Familie ist Mitglied einer Heizgemeinschaft von 15 Bauern, die im Ort St. Roman zwei Hackschnitzelanlagen betreibt. Die eine heizt den Kindergarten, zwei Wohnblöcke und zehn Privathäuser, die andere das Gemeindeamt, die Raiffeisen-Bank, das Pfarrheim, die Schule und ebenfalls einige Häuser.

Trotz der schwieriger gewordenen Bedingungen ist Martin entschlossen den Hof zu übernehmen. Er ist der Ältete von vier Geschwistern, Magdalena, die Jüngste, studiert Literaturwissenschaft in Wien. Martins Freundin arbeitet in der Schuhfabrik Hödl in Taufkirchen/P. „Dass sie Bäuerin wird, nimmt sie in Kauf“, sagt er. Denn im jetzigen Bürojob habe sie es leichter. Sie habe ihm schon einmal geholfen, „die Perspektive ist ihr klar“.