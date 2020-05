Nur 8 Monate Gefängnis für Alkolenker

APA19596862-2_30072014 - ALLHAMING - ÖSTERREICH: ZU APA0018 VOM 30.07.2014 - Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der A1 in Oberösterreich wurden in der Nacht auf Mittwoch 30. Juli 2014 zwei Kinder getötet. Ein Geisterfahrer war bei Allhaming auf die Fahrspur in Richtung Wien aufgefahren und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto (Bild) zusammengestoßen. FOTO: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

© Bild: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR