Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

A8-Raststation: Gesuchter Nordmazedonier in Ried verhaftet

Bei einer AGM-Kontrolle auf der A8 wurde ein 45-jähriger Nordmazedonier mit offener Reststrafe festgenommen.
30.07.2026, 12:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Im Bezirk Ried im Innkreis hat die Polizei am 27. Juli 2026 um 22.55 Uhr einen 45-jährigen nordmazedonischen Staatsbürger auf einer Autobahnraststation der A8 im Gemeindegebiet Etzelshofen festgenommen. Der Mann war als Insasse eines Pkw aus Richtung Deutschland kommend in eine AGM-Fahndungskontrolle geraten.

Fahndungskontrolle bringt Treffer

Kurz vor Mitternacht, um 22.55 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Tumeltsham FGP (Fremden- und Grenzpolizei) im Rahmen einer AGM-Fahndungskontrolle eine Überprüfung der Fahrzeuginsassen durch. 

Dabei ergab die fahndungsmäßige Abfrage des 45-Jährigen einen eindeutigen Befund: Gegen den Mann soll eine aufrechte Festnahmeanordnung bestanden haben. Zur Absicherung nahmen die Beamten telefonisch Kontakt mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) auf. Dieses bestätigte das bestehende Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den Mann. Die Festnahme wurde daraufhin noch vor Ort ausgesprochen.

Bezirk Vöcklabruck: Alko-Lenker nach Fahrerflucht gefasst
Pflegebedürftige Mutter vernachlässigt: Sohn zu 20 Monaten bedingt verurteilt

Offene Reststrafe von 20 Monaten

Der 45-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Der nordmazedonische Staatsbürger wurde bereits rechtskräftig verurteilt; eine Reststrafe von 20 Monaten ist noch offen.

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare