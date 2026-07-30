A8-Raststation: Gesuchter Nordmazedonier in Ried verhaftet

Im Bezirk Ried im Innkreis hat die Polizei am 27. Juli 2026 um 22.55 Uhr einen 45-jährigen nordmazedonischen Staatsbürger auf einer Autobahnraststation der A8 im Gemeindegebiet Etzelshofen festgenommen. Der Mann war als Insasse eines Pkw aus Richtung Deutschland kommend in eine AGM-Fahndungskontrolle geraten.

Fahndungskontrolle bringt Treffer

Kurz vor Mitternacht, um 22.55 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Tumeltsham FGP (Fremden- und Grenzpolizei) im Rahmen einer AGM-Fahndungskontrolle eine Überprüfung der Fahrzeuginsassen durch.

Dabei ergab die fahndungsmäßige Abfrage des 45-Jährigen einen eindeutigen Befund: Gegen den Mann soll eine aufrechte Festnahmeanordnung bestanden haben. Zur Absicherung nahmen die Beamten telefonisch Kontakt mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) auf. Dieses bestätigte das bestehende Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den Mann. Die Festnahme wurde daraufhin noch vor Ort ausgesprochen.