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Oberösterreich

Bezirk Vöcklabruck: Alko-Lenker nach Fahrerflucht gefasst

Ein 43-Jähriger soll in St. Georgen im Attergau alkoholisiert einen 27-Jährigen erfasst und den Unfallort verlassen haben.
30.07.2026, 12:03

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

In St. Georgen im Attergau im Bezirk Vöcklabruck kam es am 30. Juli 2026 gegen 2.30 Uhr auf einem Parkplatz zu einem Vorfall: Ein 43-jähriger Mann soll nach einem Lokalbesuch mit seinem Pkw zurückgeschoben haben und dabei einen 27-jährigen Mann aus dem Bezirk Freistadt erfasst haben. Anschließend verließ der 43-Jährige den Unfallort.

Opfer verweigerte zunächst die Rettung

Der 27-Jährige konnte zunächst keine sachdienstlichen Angaben zu seinen Verletzungen machen und verweigerte auch die Mitfahrt mit der Rettung. Einige Stunden später begab er sich dann aber doch ins Krankenhaus.

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Widersprüchliche Aussagen und 1,72 Promille

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei den fahrerflüchtigen Lenker ausforschen. Bei seiner Befragung gab der 43-Jährige zunächst an, nicht selbst gefahren zu sein, sondern seine Freundin. Diese widersprach jedoch sofort. 

Daraufhin gab er an, doch selbst gefahren zu sein, den Unfall aber nicht bemerkt zu haben. Ein Alkotest gegen 5.10 Uhr ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Blaulicht
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