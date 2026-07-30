Bezirk Vöcklabruck: Alko-Lenker nach Fahrerflucht gefasst

In St. Georgen im Attergau im Bezirk Vöcklabruck kam es am 30. Juli 2026 gegen 2.30 Uhr auf einem Parkplatz zu einem Vorfall: Ein 43-jähriger Mann soll nach einem Lokalbesuch mit seinem Pkw zurückgeschoben haben und dabei einen 27-jährigen Mann aus dem Bezirk Freistadt erfasst haben. Anschließend verließ der 43-Jährige den Unfallort.

Opfer verweigerte zunächst die Rettung

Der 27-Jährige konnte zunächst keine sachdienstlichen Angaben zu seinen Verletzungen machen und verweigerte auch die Mitfahrt mit der Rettung. Einige Stunden später begab er sich dann aber doch ins Krankenhaus.