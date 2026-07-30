Raub in Hollabrunn: Täter nach Handgemenge festgenommen

In einer Lebensmittelfiliale im Stadtgebiet von Hollabrunn kam es am 29. Juli 2026 gegen 14.00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 44-jähriger Beschuldigter wurde im Anschluss vorläufig festgenommen, nachdem eine 26-jährige Mitarbeiterin beim Versuch, ihre Geldbörse zurückzuerlangen, verletzt worden war.

Handgemenge in der Personalumkleide

Die 26-jährige Mitarbeiterin bemerkte einen ihr unbekannten Mann im Bereich der Personalumkleideräume der Filiale. Der Beschuldigte hielt bereits die Geldbörse der Frau in den Händen, die er zuvor aus ihrer Handtasche genommen haben musste.

Als die Mitarbeiterin ihre Geldbörse zurückforderte, kam es zu einem Handgemenge mit dem Beschuldigten. Dabei gelang es der 26-Jährigen, ihre Geldbörse wiederzuerlangen. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin aus der Filiale, konnte jedoch unmittelbar danach von einem weiteren Mitarbeiter und einem Passanten angehalten werden.