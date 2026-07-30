Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Raub in Hollabrunn: Täter nach Handgemenge festgenommen

In Hollabrunn wurde ein 44-Jähriger nach einem räuberischen Diebstahl in einer Lebensmittelfiliale vorläufig festgenommen.
30.07.2026, 11:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

In einer Lebensmittelfiliale im Stadtgebiet von Hollabrunn kam es am 29. Juli 2026 gegen 14.00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 44-jähriger Beschuldigter wurde im Anschluss vorläufig festgenommen, nachdem eine 26-jährige Mitarbeiterin beim Versuch, ihre Geldbörse zurückzuerlangen, verletzt worden war.

Handgemenge in der Personalumkleide

Die 26-jährige Mitarbeiterin bemerkte einen ihr unbekannten Mann im Bereich der Personalumkleideräume der Filiale. Der Beschuldigte hielt bereits die Geldbörse der Frau in den Händen, die er zuvor aus ihrer Handtasche genommen haben musste. 

Als die Mitarbeiterin ihre Geldbörse zurückforderte, kam es zu einem Handgemenge mit dem Beschuldigten. Dabei gelang es der 26-Jährigen, ihre Geldbörse wiederzuerlangen. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin aus der Filiale, konnte jedoch unmittelbar danach von einem weiteren Mitarbeiter und einem Passanten angehalten werden.

Ötscher-Basis: Vierjährige stürzt zehn Meter tief
Gefährliches Biken: Heuer bereits elf tödliche Unfälle in NÖ

Festnahme und Einlieferung in Justizanstalt

Bedienstete der Polizeiinspektion Hollabrunn nahmen den 44-jährigen Beschuldigten im Anschluss vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die 26-jährige Mitarbeiterin erlitt bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades.

Blaulicht Hollabrunn
kurier.at  | 

Kommentare