Noch sind wir doch kein Museum

So sieht die Welt von morgen aus. China wird im Jahr 2030 mit einem Bruttoinlandsprodukt von 64,2 Billionen Dollar die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Damit wird sie doppelt so groß sein wie jene der USA. Indien wird mit 46,3 Billionen Dollar den zweiten Rang belegen. Es wird mit 1,53 Milliarden Menschen auch das bevölkerungsreichste Land der Welt sein (vor China mit 1,44 Mrd.). Am dritten Platz werden sich, so die Studie der britischen Bank Standard Charta, die USA mit einem Inlandsprodukt von 31 Billionen Dollar wiederfinden (360 Mio. Einwohner). Auf den Plätzen vier und fünf werden Indonesien und die Türkei folgen. Japan wird an neunter Stelle liegen, Deutschland an zehnter.

2030 wird schneller da sein, als wir glauben, in elf Jahren ist es so weit. Das bedeutet, dass in Zukunft noch viel mehr asiatische Touristen unsere Regionen besuchen werden. Angesichts dieses zu erwartenden Massenansturms nimmt sich die Beschränkung der Busanzahl, die die Gemeinde Hallstatt soeben beschlossen hat, als geradezu bescheidene Maßnahme aus. Ohne Zugangsbeschränkungen wird es nicht gehen. Und die Gäste dürfen auch zur Kasse gebeten werden, zumindest für die Kosten und

Vorkehrungen, die extra für sie getroffen werden müssen. Noch sind wir kein Museum.