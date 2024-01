Neun Verletzte bei Unfall mit zwei Linienbussen in Oberösterreich

Zwei Linienbusse des oberösterreichischen Verkehrsverbundes sind am Mittwoch in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt neun Personen verletzt.

Um 11 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit einem Linienbus auf der B125 von Radingdorf kommend in Fahrtrichtung Gallneukirchen. Im Bus befanden sich 16 Fahrgäste.

Zur selben Zeit fuhr 48-Jähriger aus Linz ebenfalls mit einem Autobus in die entgegengesetzte Richtung - in diesem Bus befand sich allerdings nur ein Fahrgast.

Im Ortszentrum von Unterweitersdorf kam es in einer Kurve zur Frontal- bzw. Seitenkollision beider Omnibusse. Der exakte Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt, schildert die Polizei in einer Aussendung.