Neun Museen mit einem Ticket

So sollte Kultur in Linz wohl auch auf anderen Ebenen harmonieren. Beim Projekt "Museum total" öffnet die Landeshauptstadt Linz in dieser Woche wieder ihre Schatzkisten. Neun Museen, egal ob sie aus öffentlichen oder privaten Budgets finanziert, gewähren vier Tage mit nur einer Eintrittskarte Einlass.

In den Semesterferien

Bewusst wurden für die Aktion zwischen 23. und 26. Februar die Semesterferien gewählt. Vor allem Familien soll mit "Museum total" ein attraktives Programm geboten werden. "Wir zeigen, was wir haben", rührt Landeshauptmann Josef Pühringer die Werbetrommel. Für die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer hat das Kooperationsprojekt Vorzeigecharakter und soll Eltern und Kindern die Schwellenängste nehmen.

Mit im Boot ist auch der Linzer Tourismusverband, der ein Package mit zwei Hotelnächtigungen und allen Vorteilen der "Linz Card" einbringt. Ein zweiteiliges Programm wird über die vier Tage im Schlossmuseum Linz geboten: An den ersten beiden Tagen stehen bei den Familienführungen die Erfindungen der Römer im Mittelpunkt, an den nächsten zwei gilt die Aufmerksamkeit der Tierwelt. Unscheinbare Flechten als Jahrtausende alte Lieferanten für Farbe, Gift oder Medizin gilt es im Biologiezentrum Linz zu erleben. Im Lentos führt die Schildkröte Loreen Besucher ab vier Jahren mit besonderem Blickwinkel durch die Kunstsammlung des Hauses.

Foto: /Landesgalerie Linz Ringelspiel, Zirkusluft und Jahrmarkt-Feeling ist im Stadtmuseum Nordico zu erleben. Dort läuft die Sonderschau zum 200-Jahr-Jubiläum des Urfahraner Marktes. Auch die Technikfreaks können aus dem Vollen schöpfen. Etwa in der Stahlwelt Voest, wo angesichts Glut speiender Stahlkocher Workshops oder Werksrundfahrten angeboten werden. Kreative Roboter gilt es im Ars Electronica Center zu erleben. Noch dabei: Das Stifterhaus und das OK im OÖ Kulturquartier und die Landesgalerie.

Die Karte für Kinder kostet 5 €, für Erwachsene 10 €. Mit der OÖ Familienkarte gehen Kinder unter 14 frei.