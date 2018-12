Neuerlich Todesopfer bei Brand im Mühlviertel

Nachdem es in der Nacht auf Sonntag in Bad Kreuzen zu einer Brandtragödie mit zwei Toten gekommen war, kam Montagabend bereits der nächste Mensch im Bezirk Perg durch ein Feuer ums Leben. In der Werkstätte eines Bauernhofes in Haid der Gemeinde Mauthausen war kurz nach 17 Uhr ein Brand ausgebrochen. Der 78-jährige Altbauer war in der Werkstatt offensichtlich mit Reparaturarbeiten am Auto beschäftigt. Dabei dürfte das Feuer ausgebrochen sein. Der Mann konnte sich nicht mehr retten und konnte wenig später von Atemschutztrupps der Feuerwehr nur mehr tot geborgen werden.

Der Löscheinsatz gestaltete sich für die ersten Atemschutztrupps der Feuerwehren als schwierig. Laufend explodierende Lackdosen und eine über ein Überdruckventil abblasende Gasflasche machten den Einsatz gefährlich und beschwerlich. Den pensionierten Landwirt konnten die Helfer aber nicht mehr retten. Die Löschkräfte der Feuerwehren Haid, Mauthausen, Aisting-Furth, Au/ Donau und Perg konnten ein Übergreifen der Flammen auf den Bauernhof verhindern.