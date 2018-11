Neuer Trainer, neues Glück

Die Zusammenführung der beiden Ämter soll Stabilität bringen: eine klare Linie, keine langen Diskussion mehr. Beim Zweitligisten soll wieder Ruhe einkehren. Es läuft nicht rund, weder auf dem Platz noch rundherum. Seit Monaten – von den ersten Spielen im Herbst abgesehen – entlädt sich der Zorn der Fans gleichermaßen auf Mannschaft wie Vorstand. Im Zentrum der Kritik stehen Daxl und Manager Fränky Schiemer, der von sich aus in der Winterpause geht. Er habe jedenfalls nicht vor, sich „aus der Verantwortung davon zu stehlen“, sagt Daxl. Der Unternehmer aus Grieskirchen ist mit kurzer Unterbrechung, seit zehn Jahren dabei und einer der Hauptsponsoren. Ried sei ein „Dorfklub“ mit Umfeld eines Traditionsvereins, analysiert er die Kluft zwischen Anspruch und Realität: „Die Sehnsucht, im Konzert der Großen mitzuspielen, ist sehr groß. Wenn es nicht hundertprozentig läuft, gibt es kritische Stimmen.“ Das sei nachvollziehbar. Ein Problem habe er allerdings damit, wenn es ins Persönliche gehe. Etwa via Social Media oder vom Stehplatz. „Vom Fan auf der Westtribüne gibt es naturgemäß wenig Respekt.“ „Unabhängig davon, dass es nicht hilfreich ist, wenn dauernd von außen Unruhe hereingetragen wird, sind auch Fehler passiert“, räumt Daxl ein: „Sonst wären wir nicht in der zweiten Liga.“ So seien notwendige strukturelle Veränderungen aus Rücksicht auf die handelnden Personen nicht erfolgt. Auch die Ablöse von Coach Lassaad Chabbi sei zu spät erfolgt. „Aber mit der Weisheit des Rückblicks ist man immer klüger.“