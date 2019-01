Neuer Trainer: Feuer auf dem Linzer Eis

Zum Start in die neue Meisterschaft flogen bei den Black Wings die Träume hoch. Nach langer Zeit den Titel zurück nach Linz zu holen, lautete das ehrgeizige Ziel. Davon ist der Eishockey-Klub allerdings weit entfernt. Zum Ende des Grunddurchgangs liegt die Latte deutlich niedriger: Wenigstens die Play-offs der oberen Sechs erreichen, lautet jetzt die Durchhalteparole.

Von Krise will im Verein niemand sprechen, angespannt ist die Situation jedenfalls. Alle Hoffnungen klammern sich jetzt an den neuen Trainer und an den Spielplan. Nach dem Rauswurf von Troy Ward wurde diese Woche der US-Amerikaner Tom Rowe als Chefcoach engagiert. Der 62-Jährige hat in verschiedenen Funktionen eine lange Laufbahn in der NHL hinter sich. Seine letzte Station waren die Florida Panthers, wo er ebenfalls Cheftrainer war. Das ist freilich fast zwei Jahre her. Rowe soll die Mannschaft zum Finale in die Gänge bringen. Dabei soll ihm zugutekommen, dass fünf der letzten sechs Matches zuhause stattfinden.

Nach Innsbruck und Villach an diesem Wochenende kommen Dornbirn, Zagreb und der KAC; dazwischen geht es nach Bozen. Das sind zwar durch die Bank bezwingbare Gegner, dennoch bewegen sich die Black Wings mit dem Vertrauen in den Heimvorteil auf dünnem Eis. Zuletzt wurde die „Keine-Sorgen-EisArena“ an der Donau ihrem Namen keineswegs gerecht – gleich fünf Heimspiele in Serie wurden verloren.

Immerhin sind die Fans nach wie vor in Hochform, die Halle ist ein jedes Mal mehr oder minder ausverkauft. Und noch überwiegt der Optimismus, wenngleich erste Zweifel an der Vereinsführung laut werden. Tatsache ist, dass der Radikalumbau des Kaders im Sommer offenbar nicht nach Wunsch gelungen ist. Jedes Jahr eine neue Mannschaft zusammenzukaufen, ist eine riskante Strategie ohne Erfolgsgarantie.