Neuer Radweg auf der Nibelungenbrücke: Wer ist schuld am Stau in Linz?

Grünphase für Grünphase zeigt sich an diesem Dienstag im Feierabendverkehr das gleiche Bild. "Geht der Radweg hier in die andere Richtung?", fragt ein Radfahrer den anderen mit Blick auf die Brücke, als dieser gerade einmal nicht von einer Blechlawine verstellt ist.

Ja und nein. Der Radweg führt auf jeder Seite in beiden Richtungen. Einer davon baulich getrennt auf der früheren Fahrspur, in entgegengesetzter Richtung zum Pkw-Verkehr. Und schon gibt es das nächste Dilemma.

Und wieder andere blockieren erneut die Radfahrerüberfahrt, sogar ein Polizist nimmt mit seinem Polizeiauto einer Radfahrerin ungeniert den Vorrang.

Schritttempo von Brücke zu Brücke

Auf der Urfahraner Seite geht es an dem Tag in der Früh ab Höhe Donautalbrücke auf der B127 nur noch im Schritttempo voran. Mehr als 20 Minuten dauert es bis zur Nibelungenbrücke, dem Nadelöhr. Wer es dann endlich drübergeschafft hat, braucht nur noch Geduld für den üblichen Frühverkehr an der Donaulände.

Donautalbrücke bringt neuen Verkehr

Eigentlich sollte die neue Donautalbrücke den Verkehr massiv vorab ableiten und die ewige Staustrecke so entlasten. Das passiert natürlich zum Teil, mit dem Erfolg, dass es nun auch auf der Linzer Seite stadteinwärts zu den Stoßzeiten nur sehr langsam vorangeht.

Es steht also für Pendlerinnen und Pendler im Auto, die aus dem Mühlviertel kommen, derzeit an zwei markanten Stellen in Linz.