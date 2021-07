Neuer Probst im "Kraftort" Reichersberg

Sowohl die architektonische Gestaltung als auch die Lage des Stifts sind einmalig. Betritt der Besucher den Stiftshof, erfasst ihn ein einerseits ein angenehmes, erhebendes Gefühl. Andererseits hat er einen wunderbaren Blick auf den unten vorbeifließenden Inn und weiter hinaus in die flache Landschaft des bayerischen Bäderdreiecks umBad Füssing.

Die Hauptaufgabe des Ordens ist der klösterliche Lebensalltag nach innen und die Seelsorge nach außen. Die Mönche betreuen acht Pfarren rund um das Stift und sieben in der Buckeligen Welt. Ein Drittel der Mitbrüder sind Niederösterreicher wie Probst Markus selbst, ein Drittel Oberösterreicher und ein Drittel Bayern. In der katholischen Breite beschreibt sich Probst Markus als "gemäßigt, ich bin weder streng konservativ noch der Liberale". Es gehe um das Heil der Menschen, um das Barmherzig-Sein, auch gegenüber sich selbst. Es gehe um ein gelingendes Leben. Man müsse sich vor Augen halten, dass wir nur vorübergehend auf der Welt seien. Er rate den Menschen, am Boden zu bleiben.

Seine Eltern werden zur heute um 17.30 Uhr stattfindenden Abtbenediktion mit Bischof Manfred Scheuer in die Stiftsbasilika kommen. "Ich habe ihnen viel zu verdanken." Alle vier Kinder konnten studieren, Markus ist der jüngste. Der Vater war Schlosser und führte mit der Mutter eine Landwirtschaft im Nebenerwerb. Das Stiftsmotto laute "In Freude leben", das sollten die Besucher spüren.