Neuer Gutachter für Hitlerhaus bestellt

In einem Zivilprozess wird ab heute, Donnerstag, am Landesgericht Ried hinterfragt, ob die Republik Österreich für das von ihr enteignete Geburtshaus Hitlers in Braunau zu wenig Geld bezahlt hat. Ein im Sommer bekannt gewordenes Gutachten spricht der früheren Eigentümerin statt der ausbezahlten 310.000 Euro nämlich fast das Fünffache zu.

Während vor dem Kadi ums Geld gestritten wird, gab das zuständige Innenministerium bekannt, dass ein neuer Gutachter für das umstrittene Objekt bestellt wurde. Der vom früheren ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka zugesagte Umbau und die soziale Nachnutzung des Hauses wurden noch nicht angegangen. Ein 2017 in Kraft getretenes Gesetz sicherte die Enteignung rechtlich ab. Ex-Eigentümerin Gerlinde P. klagte weil ihr die Entschädigung zu niedrig ist. Für den heutigen Gerichtstermin stellte die Finanzprokuratur, die die Interessen der Republik vertritt, den Antrag auf Erörterung des Gutachtens, das den Wert des Hitlerhauses mit 1,5 Millionen Euro beziffert.