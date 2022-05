„Neue TU soll Geschäftsideen initiieren“

Raiffeisen International, an der Ihr Institut mit rund zehn Prozent beteiligt ist, überprüft sein Engagement in Russland. Wie stehen die Dinge?

Überlegungen und Konzepte, wie so etwas überhaupt funktionieren könnte, sind im Laufen. Ich weiß noch nicht, wann sie abgeschlossen sind. Jetzt geht es einmal darum, wie ginge das überhaupt und welche Auswirkungen würden sich daraus ergeben. Dann wird es eine Entscheidung geben. Hauptzuständig ist die RBI.

Das Engagement in der Ukraine bleibt?

Mit ist derzeit nichts anderes bekannt. Die Bank ist zum Teil aktiv, soweit das überhaupt möglich ist.

Die Inflation hat massive Auswirkungen. Die Zinsen werden in jedem Fall steigen. Unter anderem ist der Wohnbau stark betroffen, 65 da Bauen einfach noch teurer wird.

Es könnte durchaus sein, dass wir im Wohnbau eine gewisse Bremse sehen werden. Auf der anderen Seite ist noch immer viel Geld vorhanden. Menschen, die viel Geld haben, suchen in so einer Situation Sicherheit, vor allem wegen der Inflation. Das kann auch Grund und Boden heißen. Es gibt hier zwei unterschiedliche Entwicklungen. Welche sich wirklich durchsetzt, ist derzeit noch nicht absehbar. Steigen die Preise weiter oder stoßen wir an eine gewisse Grenze? Man muss hier als Bank aufpassen. Wenn die Finanzierungskosten steigen, müssen das die Privaten auch wirklich bedienen können. Insofern kann es im privaten Bereich zu einer gewissen Bremse kommen.

Die Nationalbank hält den Immobiliensektor mit 30 bis 40 Prozent für überbewertet. Ist das so?

Das halte ich für ein bisschen zu viel.

Ist er überbewertet?

Da und dort sicher, aber nicht überall. Eine flächendeckende Überbewertung in dieser Höhe sehe ich nicht. Man muss berücksichtigen, dass zu der Zeit, als die Immobilienpreise stärker gestiegen sind, wir in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern von seinem sehr niedrigen Niveau ausgegangen sind.

Für viele Menschen ist Wohnen schon extrem teuer.

Das sehe ich auch als Problem. Ein noch größeres Problem ist es, wenn aufgrund der Kostensteigerungen und der Inflation die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften mit den Kostenplafonds, die sie haben, nicht mehr auskommen und damit das Bauen deutlich vermindert wird. Denn dann gibt es keine neuen, geförderten Wohnungen mehr am Markt.

An den Aktienmärkten findet derzeit eine Korrektur statt. Die Technologiewerte sind im Bärenmarkt. Manche erwarten eine zwei- bis dreijährige Korrektur.

Eine Korrektur über zwei, drei Jahre sehe ich nicht. Es geht an den Börsen immer sehr rasch nach oben, wenn das Tal durchschritten ist. Die Kurse sind derzeit im Fallen. Es gibt aber Einzeltitel, die sind inzwischen so niedrig bewertet, dass sie schon wieder für den Einstieg interessant sind. Man kann bereits jetzt schauen, wo wären günstige Einstiegsszenarien, wenn man einen längeren Investmentzeitraum verfolgt. So schlimm wie es derzeit viele schreiben, sehe ich die Märkte nicht.

Zum Thema Raiffeisen. Der Sektor will 60 Filialen schließen. Das ist ein herber Einschnitt für eine Institution, die sich Regionalität und Subsidiarität auf die Fahnen heftet.

Es könnte bis zu 60 Filialen betreffen, die nicht zugesperrt werden, sondern mit anderen zusammengelegt werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das impliziert, dass wir aus der Region nicht weggehen. In der unmittelbaren Umgebung wird es weiter Raiffeisen-Standorte geben.

Was heißt unmittelbar?

In einem Umkreis von fünf bis zehn Kilometer. Der Raiffeisen-Sektor Oberösterreich hat Ende 2021 400 Standorte betrieben. Wenn man davon ausgeht, dass bis zu 60 Filialen, was bis zu 15 Prozent wären, zusammengelegt werden, sind wir immer noch bei 340. Wir werden auf 340 bis 360 Standorte kommen. Da kann uns niemand vorwerfen, wir würden die finanzielle Nahversorgung nicht ernst nehmen. Die Zusammenlegung wurde nicht von der Landesbank den Raiffeisenbanken verordnet. Es gab ein Projekt, das 2020 begonnen hat. Wir haben darüber nachgedacht, was wir aufgrund der veränderten Kundenbedürfnisse ändern müssen. Da sind wir für den gesamten oberösterreichischen Sektor auf dieses Ergebnis gekommen. Wir müssen uns an den neuen Kundenbedürfnissen orientieren. Es hat der Kunde relativ wenig davon, wenn es einen vollwertigen Bankstandort gibt, wo niemand mehr hingeht. Wir kennen die Kundenfrequenzzahlen genau. Wir konzentrieren Know-how an bestimmten Standorten, die nicht allzu weit weg sind von den jetzigen Standorten.

Man muss sich überlegen, wie man die Standorte anders verwenden kann. Einige sagen, wir könnten dort Wohnungen bauen, andere sagen, wir könnten ein Caféhaus mit Einmietungen von Ärzten, Physiotherapeuten, gesundheitlicher Vorsorge machen. Wenn es wo einen erhöhten Bargeldbedarf gibt, muss man schauen, wie man ihn zufriedenstellen kann.Man muss sich jeden einzelnen Fall ansehen, es muss sich jedenfalls um durchdachte Konzepte handeln, die von den Verantwortlichen vor Ort erarbeitet werden. In vielen Gemeinden ist das völlig problemlos über die Bühne gegangen.