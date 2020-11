„Neue Digital-Universität kann einmalig in der Welt sein“

Bruno Buchberger ist Mathematiker. Der 78-Jährige war Professor für Computer-Mathematik an der Johannes Kepler Universität, er gründete das Forschungsinstitut für Symbolisches Rechnen und den Softwarepark Hagenberg. Seine Theorie der Gröbnerbasen, die er mit 23 Jahren erfand, dürfte das international am meisten zitierte österreichische Forschungsergebnis im Bereich der Computer-Mathematik sein.

KURIER: Sie sind der Einzige, der ein inhaltliches Konzept für die neue Digitaluniversität in Linz vorgelegt hat, Wissenschaftsminister Heinz Faßmann hat Sie in der Präsentationspressekonferenz positiv erwähnt. Dennoch sind Sie nicht in der Vorbereitungsgruppe. Wie geht es Ihnen damit?

Bruno Buchberger: Leidenschaftslos. Ich leiste meinen Beitrag für Österreich so, wie ich das schon öfter gemacht habe. Manches geht auf, manches nicht. Ich finde die Idee von Kanzler Kurz großartig. Es braucht oft Menschen von außen, vor allem junge Leute, die sich trauen, etwas einmal ganz quer zu sagen. Diese Universität ist eine Superchance für Oberösterreich, für Österreich und die Welt. Das kann eine Sache sein, die einmalig in der Welt ist, wenn man es ordentlich macht. Es ist mir völlig klar, wie man so etwas machen müsste.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte müsste die neue Universität haben?

Sie sollte nicht durch einen bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt definiert werden, nicht einmal durch die Bezeichnung „technisch“. Wie der Begriff Universität schon sagt, muss der Inhalt „universell“ (umfassend) sein. Die Digitalisierung ist ein umfassendes Gebiet, das nie einen Abschluss haben wird. Im innersten Kern ist es die Automatisierung des Denkprozesses. Sie prägte das 20. Jahrhundert und wird noch prägender für das 21. Jahrhundert sein. Der Mensch hat sein eigenes Denken so durchschaut, dass er es immer größer und weiter automatisieren kann. Das ist der Grundgedanke der Computerei. Diese hat keine Grenzen, weder in der Breite der Anwendungen noch in der Tiefe oder Höhe der Grundlagen. Jeder inhaltliche Schwerpunkt ist einschränkend, weil er in fünf Jahren schon wieder out sein kann. Security oder AI 4.0 (künstliche Intelligenz, Anm.) sind jeweils nur einzelne Aspekte.

Was soll unterrichtet und geforscht werden? Mathematik, Statistik?

Die Computerei. Im innersten Kern ist es Logik, Mathematik, alles, was mit Algorithmen (computerausführbare Methoden) zu tun hat, mit Hardware, mit Software, und mit allen immer neuen Anwendungen. Von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung zu den Technologien und Anwendungen. Es ist ganz wichtig, dass man sich nicht auf eine Ebene einschränkt. Man darf auf die Grundlagenforschung nicht verzichten, und sagen, das machen „die Amerikaner“, das wäre ein großer Fehler. Denn die Computerei ist ein Gebiet, auf dem ein sehr kleines Land, auf dem man sogar als Einzelperson die Welt niederreißen kann. Was man in vielen anderen Gebieten nicht kann. Die Professoren müssen aber auch die Offenheit haben, dass sie mit Firmen angewandte Projekte machen können und wollen. Deshalb braucht es eine neue Art von Professoren, die die Tiefe der Grundlagen mit der Breite der Anwendung verbinden können. Sie müssen sich auch verantwortlich fühlen, dass Studenten aus der ganzen Welt an die Universität kommen. Die guten Studenten kommen nicht von selbst.

Sie schlagen vor, die Universität Kurt-Gödel-University zu benennen. Warum gerade nach Kurt Gödel (1906–1978)?

Er ist nach meiner Ansicht einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Er hat im Alter von 23 Jahren an der Universität Wien das Grundprinzip des Computers, das, was man heute universelle Programmiersprachen nennt, als Erster grundgelegt, im größten Detail. Er hat bewiesen, dass sein Logiksystem eine universelle Sprache ist, in der man jeden Algorithmus ausdrücken kann. Das war 1930. Ein Jahr später hat er schon darüber nachgedacht, wo die Grenzen dieses noch nicht definierten neuen Gebietes sein werden. Er hat bewiesen, dass es zu jeder Ebene der algorithmischen Intelligenz eine darüber liegende Ebene gibt. Diese Pyramide hat nach oben beweisbar keine Grenze. Er fand das heraus, zehn Jahre bevor der erste Computer technisch realisiert worden ist.

Dieses Beispiel zeigt, dass ein junger Mensch mit der richtigen Ausbildung und klarer Denkkraft ungeheuer viel leisten kann. Er ist ein Österreicher mit einem typisch österreichischen Schicksal. Er ging 1940 in die USA und hat dort größte Anerkennung gefunden. Ich finde in ihm viele der radikalen Ideen, die ich auch für die neue Universität sehe.

Die Kurt-Gödel-University wäre auch ein schönes Pendant zur Johannes-Kepler-Universität. Kepler steht für die gesamten Naturwissenschaften, Gödel für die Denktechnologie.

Sie plädieren für einen standortspezifischen Lebensstil an der neuen Universität. Schwebt Ihnen hier eine Art College vor?

Nein, hier geht es nicht um Colleges. Was ich meine ist, dass erstens die Internationalität im Vordergrund stehen sollte. Die große Mehrheit der Studenten sollte international sein, nicht zehn Prozent wie heute in Österreich typisch. Das gilt auch für die Professoren. Wenn das so sein sollte, muss man zunächst innerhalb der Universität einen Lebensstil bieten, der so attraktiv, jugendlich, international, kreativ, innovativ und vibrierend ist, dass man die jungen Leute aus der ganzen Welt hierher bekommt.