Neue Autobahnabfahrt Traun, Haid wird umfahren

Die B139 Kremstalstraße ist eine bekannte Hauptverkehrsader. Durch die Errichtung der Umfahrung Haid und den Neubau der Anschlussstelle an die A1 West Autobahn und A25 Welser Autobahn (Schließung der Auf- und Abfahrtsrampen zur A1 in der Ortschaft Haid) werden bis zu 80 Prozent des derzeitigen Verkehrsaufkommens von der Ortsdurchfahrt Haid auf die Umfahrung verlagert. Die Autobahn-Anschlussstelle Traun wird neu errichtet – etwas weiter westlich gelegen als derzeit und als direkte Anbindung sowohl an die A 1 West- sowie an die A 25 Welser Autobahn.

Keine Rückstaus mehr

Während sie bislang den Verkehr von der Autobahn noch direkt durchs Zentrum von Haid ableitet, ist sie auch in punkto Verkehrssicherheit überholt. "Der Neubau sorgt für mehr Verkehrssicherheit, da mit einer leistungsfähigen Anschlussstelle Rückstaus auf die Autobahn der Vergangenheit angehören", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Mit dem Umbau der Kreisverkehre im Norden (Actual und Dammstraße) und im Süden (Ritzlhof) in intelligente Ampelsysteme würden Stau-Hot-Spots entschärft und der Verkehr flüssiger gestaltet. Somit gebe es in Haid zukünftig viel weniger Stau, Lärm und Luftschadstoffe.