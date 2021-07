„Wir sehen uns als Teil der Natur“

Ist der Klimawandel spürbar? „Ja, es ist trockener als früher. Die Intensität der Unwetter nimmt zu, das sind die kritischen Punkte. An manchen Stellen regnet es sehr stark, an anderen weniger.“ Es gebe auch Veränderungen in der Tierwelt, so Michael. „Die Gämsen haben Probleme mit der Hitze, denn sie sind auf kalte Witterung ausgerichtet. Sie haben ein sehr dichtes Fell. Die Bakterien machen ihnen zu schaffen, vor allem den Jungen. Der Nachwuchs fehlt. Im Herbst sieht man die Kitz noch, im Frühjahr sind sie nicht mehr da, ein Teil fehlt.“ Das Rotwild ziehe sich in heißen Sommern in feuchtere Gegenden zurück, die Hirsche suhlen sich in Wasserlacken.