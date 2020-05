Nach Mord vor Lokal: Polizei sucht vierten Täter

Der Leichnam von Recep M. ist von der Gerichtsmedizin bereits freigegeben. Die Angehörigen wollen den 45-Jährigen nun in seiner alten Heimat bestatten. Am Dienstag organisierten sie den Transport in den Kosovo. „Es gibt derzeit nichts Wichtigeres für uns, als dass die Familie dort zusammenkommt und Recep bestattet“, betont ein Bruder des Ermordeten im KURIER-Gespräch. Zur Tat will er sich vorerst nicht äußern. Adnan I., ein Nachbar des Getöteten, erzählt, dass die Familie schwer geschockt sei. „Sie waren in der Früh bei mir Kaffeetrinken – das so etwas passieren könnte, hat niemand erwartet.“ I. hofft, dass bis zur Rückkehr der Angehörigen alle Verdächtigen gefasst sind: „Sonst könnte sein, dass man versucht, das selbst zu regeln.“