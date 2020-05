Internationale Fahndung nach Mord in Linz

Ein vierfacher Familienvater ist in der Nacht auf Montag auf offener Straße vor einem Migranten-Lokal in Linz ermordet worden. Die Tat ähnelt einer Hinrichtung: Der 45-jährige Kosovo-Albaner Recep M. starb an den Folgen eines Kopfschusses, der in unmittelbarer Nähe aus einer Faustfeuerwaffe abgegeben wurde. Der mutmaßliche Haupttäter, der 23-jährige Tschetschene Achmed Daschajev, soll in einem Audi A6 mit dem Kennzeichen LL 885 HG die Flucht ergriffen haben. Die Polizei fahndete fieberhaft nach ihm und seinem möglichen 27-jährigen Komplizen Elvedin Rekic. Am Dienstag wurde die Fahndung auch international ausgedehnt. Die Möglichkeit sei groß, dass sich die Verdächtigen ins Ausland abgesetzt haben, so die Polizei. Ein weiterer mutmaßlicher Komplize war am Montag gefasst worden.