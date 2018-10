Nach Home-Invasion in Wels: Polizei sucht diesen Mann

Nach einer Home-Invasion am 19. Juni in Wels, bei der ein Paar mit seiner erst neun Monate alten Tochter überfallen worden war, hat die Polizei nun einen mutmaßlichen Tatbeteiligten ausgeforscht. Die Staatsanwaltschaft habe eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann angeordnet, so die Polizei. Der Gesuchte, von dem auch ein Bild veröffentlicht wurde, heißt Andre Derndorfer und ist 20 Jahre alt.

Das Paar ist von vier Unbekannten ausgeraubt worden. Der erste gab sich als Paketzusteller aus, um der Truppe Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Als der Bewohner dem angeblichen Boten öffnete, drängten ihn die Täter - ungeachtet dessen, dass er seine kleine Tochter am Arm hatte - ins Innere, stießen ihn nieder, fesselten und knebelten ihn sowie seine Frau. Sie raubten Bargeld und Designerkleidung. Dann zwangen sie ihre Opfer noch, den Onlinezugang zu ihrem Krypto-Währungskonto herauszugeben, von dem sie mehr als 200.000 Euro wegtransferierten.

Hinweise zum Aufenthalt des Andre Derndorfer bitte an das Landeskriminalamt OÖ unter 059133/40-3333. Die Hinweise werden auf Wunsch vertraulich behandelt.